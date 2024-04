Basket B interregionale Matelica perde in casa del Palestrina 63-61

(Di lunedì 8 aprile 2024) Riccio autore di 22 punti. Domenica incontro Fiumicino, 8 aprile 2024 – Finisce a Valmontone la serie positiva della Halley. I biancorossi incassano in terra laziale la prima sconfitta del Play-In Gold contro una Pallacanestroche, nonostante l’assenza di capitan Rischia, ha condotto la gara dall’inizio alla fine. Troppo brutti i biancorossi per due terzi di partita: la rimonta a cavallo tra terzo e quarto quarto ha illuso la quarantina di tifosi giunti dalle Marche, trafitti dal canestro a fil di sirena di Visentin. Così coach Trullo a fine partita: «Nei primi due quarti non abbiamo mosso la palla e le cattive percentuali da 3 e ai tiri liberi hanno fatto il resto. Nonostante tutto siamo riusciti a rientrare in partita nel secondo tempo e questa è sicuramente la cosa da salvare oggi: ...

