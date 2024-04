Bari | Leccese Pd-Verdi disposto a ritirarsi | “Così col M5s convergiamo su un terzo nome” Ma Laforgia frena | “Non è probabile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Uno dice di essere pronto a fare un passo indietro per favorire la ricerca di uncandidato a sindaco dida ritrovare l’unità di tutto il centrosinistra. L’altro sostiene che “esistono tante possibilità” ma quella del ritiro dei due che avrebbero dovuto partecipare alle primarie, poi annullate, “non mi sembra la più”. Econtinua lo stallo tra Vitoe Michele, cioè tra Pd-e M5s-Sinistra italiana-Italia Viva in vista delle elezioni nel capoluogo pugliese, dove è in corso l’ispezione della commissione d’accesso agli atti per l’eventuale scioglimento per mafia. Dopo lo strappo della scorsa settimana da parte del Movimento Cinque Stelle, seguito all’arresto del marito dell’assessora regionale Anita ...