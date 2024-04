Bari: Leccese, 'disposto a soluzione unitaria ma no segnali positivi' - Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Io sono disposto a cercare una soluzione unitaria" che veda un passo indietro anche di Michele Laforgia "ma non stiamo ricevendo segnali positivi da venerdì". Così Vito ...lanuovasardegna

In Puglia salta il campo largo. Conte: un terzo nome non c'è - Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...agi

Conte: «Noi leali e contro l’illegalità. Con Schlein non ci siamo sentiti dopo lo strappo, ora cambi il Pd o il Pd cambierà lei» - Intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: «L’accusa di slealtà ci ha offeso. Io e Schlein non ci siamo sentiti in queste ore. L’uscita dalla maggioranza in Puglia In settimana lo di ...corriere