Bari e Torino | cosa sta succedendo nel Pd tra inchieste e candidature alle elezioni?

(Di lunedì 8 aprile 2024) I prossimi giorni saranno determinanti nella partita per le liste. Intanto non manca chi nel partito chiede con forza una riforma e una maggiore e più capillare selezione della classe dirigente

Da Bari a Torino , passando per il Lazio fino alla Sicilia, E adesso il Pd di Elly Schlein trema per la compravendita dei voti. Perché quello che prende forma, dalle inchieste che travolgono i dem, è ... (iltempo)

Piemonte in cassa integrazione: +35%, preoccupa Stellantis - A gennaio e febbraio 2024 in Piemonte sono state richieste 7 milioni di ore di cassa integrazione. L’uso della cassa cresce più del doppio rispetto alla media italiana. È quanto si legge nei dati del ...lospiffero

Laura Pausini record di spettatori anche in America - È la tournée dei record: dopo il boom dei palazzetti italiani, un’infilata di sold out in Europa e Sud America, anche la leg americana chiude con il tutto esaurito in ogni città, da Houston a Los ...radiowebitalia

Tajani, episodi di malcostume politico da rimuovere - Sulle inchieste di Torino e Bari "bisogna fare chiarezza: io sono garantista, non uso mai le vicende giudiziarie per attaccare gli avversari, però ci sono episodi di malcostume politico e quelli allor ...lospiffero