Banditi improvvisati fermati dai carabinieri

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’hanno avvicinata in due, armati di pistola, a bordo di uno scooter, nel tentativo di rapinarla, finendo per essere arrestati. La donna, un prostituta albanese di 34 anni, era sulla sua auto parcheggiata a lato della strada in via per Appiano ad Oltrona di San Mamette (Como), dove verso la 1.30 di sabato notte è stata avvicinata dai due, che hanno anche esploso alcuni colpi. Poco dopo è arrivata la chiamata di soccorso, con cui un’altra donna, poco distante segnalava la presenza di persone armate a bordo di uno scooter. I due sono stati rintracciati dalla pattuglia deidi Lurate Caccivio e del Radiomobile di Cantù e trovati ancora in possesso dell’arma, una scacciacani. Dopo aver raccolto la testimonianza di entrambe le donne, i due giovani sono stati entrambi arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso: un sedicenne italiano, portato al ...