Banconote false in Italia e all’estero | maxi blitz dei carabinieri

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSin dalle prime ore di questa mattina, idel comando antifalsificazione monetaria stanno eseguendo a Napoli, in altre localitàne e in Francia, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di decine di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di vendita di valuta in euro contraffatta ined. A tredici indagati viene contestato il reato di associazione per delinquere. Nel corso delle indagini e? emerso il profilo della finalità di agevolazione del clan camorristico “Mazzarella”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.