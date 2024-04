Banconote contraffatte distribuite in Italia e all’estero dalla Camorra | decine di persone fermate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nelle prime ore di oggi, una vasta operazione coordinata dal Comando Antifalsificazione Monetaria ha preso il via a Napoli, in diverse altre localitàne e in Francia, segnando un colpo significativo alla criminalità organizzata e alla circolazione di valuta falsa in Europa. I Carabinieri, seguendo le direttive dell’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Napoli su sollecitazione della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno messo in atto misure cautelari controdi individui, accusati di aver partecipato, in vari ruoli, alla vendita di euro contraffatti sia sul territorio nazionale che.Al centro di questa rete criminale, 13 soggetti sono stati specificatamente accusati di associazione per delinquere, delineando un quadro preoccupante di attività illecite che non solo danneggiano l’economia ma alimentano anche ...