Balzaretti su Udinese Inter | «Noi crediamo alla salvezza»

“È per partite così che vuoi giocare a questo sport. C’è la giusta tensione, il giusto entusiasmo e la giusta carica . Stiamo giocando contro i primi della classe, che hanno dominato il campionato in ... (sportface)

`è per partite così che vuoi giocare a questo sport`. Federico Balzaretti , responsabile dell`area tecnica dell` Udinese , presenta così. al... (calciomercato)

LIVE - Udinese-Inter 0-0: primo pallone del match per i friulani, è iniziata al Bluenergy Stadium - Udinese-INTER 0-0 LIVE MATCH 1' - Rimessa irregolare di Kamara, Piccinini decreta il controfallo. ---- 20.45 - Sarà dell'Udinese il primo pallone del match: ...fcinternews

Udinese, Balzaretti: 'L'Inter ha dominato in lungo e in largo, ma guardiamo a noi stessi. Possiamo salvarci' - `è per partite così che vuoi giocare a questo sport`. Federico Balzaretti, responsabile dell`area tecnica dell`Udinese, presenta così. al sito ufficiale del.calciomercato

Udinese, Balzaretti: "L'Inter ha dominato in lungo e in largo il campionato, vogliamo fare bella figura" - "È per partite così che vuoi giocare a questo sport”. Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, presenta così la sfida che attende i friulani contro l'Inter. "C’è la giusta ...fcinternews