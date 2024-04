Baldassarri | Raffaeli e le altre si prendono l’ottavo tricolore

(Di lunedì 8 aprile 2024) Fabriano è sempre più la capitale della ritmica italiana. Dopo una gara combattuta fino all’ultimo esercizio, le stelle fabrianesi hanno infatti conquistatoscudetto consecutivo. In questa occasione le cartaie capitanate da Milenainsieme a Talisa Torretti, Sofiae Anna Piergentili hanno dimostrato tutto il loro valore al cospetto di grandi atlete di spessore internazionale come la campionessa mondiale Varfolomeev. Il trio delle meraviglie tutto italiano-Torretti ha dettato legge sia in semifinale contro l’Armonia Abruzzo che in finale contro le determinate ragazze di Udine e Viareggio. Una finale molto combattuta fino all’ultimo esercizio. Darja Varfolomeev vince la sfida al cerchio e la società Motto Viareggio guadagna 3 punti, a seguire 2 punti ...

