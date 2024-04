Bakker subentra e poi viene sostituito | Gasperini | “Difficile rifiutarsi di saltare di testa”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un pomeriggio da dimenticare sotto tanti punti di vista: classifica, prestazione, ma anche spirito, volontà, voglia di battagliare. L’Atalanta torna da Cagliari con una sconfitta amara, pochissimo da salvare e anche con la grana che riguarda Mitchelall’86’ dopo essereto all’intervallo per scelta tecnica. All’intervallo al posto di Hateboer, senza però ricevere evidentemente le risposte che sperava. In 40 minuti l’olandese non è riuscito a calarsi nelle pieghe di una partita “battagliata”, come l’ha definita lo stesso allenatore, e alla fine ha lasciato il posto a Matteo Ruggeri all’86’. Andando dritto negli spogliatoi, infuriato. “È stata una scelta tecnica di cui avrei fatto volentieri a meno. L’ho visto molto in difficoltà, non saltava nemmeno di. Ed è...