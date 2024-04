Badminton | Europei individuali Saarbrücken 2024 | eliminati all’esordio Fabio Caponio e Gianna Stiglich

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Subitodue dei tre azzurri in gara aglidi: a(Germania), sono scattati i tabelloni di singolare e sono usciti di scenatra gli uomini etra le donne. Nel torneo di singolare maschilecede all’elvetico Tobias Kuenzi, che si impone in due game per 21-17 21-16 in 40 minuti, mentre nel torneo di singolare femminileviene rimontata dalla magiara Agnes Korosi, vittoriosa per 17-21 21-15 21-13 in 54 minuti. Giovanni Toti, invece, è già ammesso ai sedicesimi, essendo incluso tra i primi 24 del ranking continentale ...