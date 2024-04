Bacoli | fissato il tetto del salario minimo di 9 euro | è il primo comune in Italia

(Di lunedì 8 aprile 2024)è ila fissare ildeldi 9l’ora. È l’iniziativa del sindaco, Josi della Ragione, che dopo l’approvazione di una delibera comunale ha annunciato la nuova regola valida per tutti gli appalti e le concessioni comunali del territorio di sua competenza.ildelL'articolo Teleclub

Varato il salario minimo a Bacoli: "9 euro l'ora, stop schiavitù" - Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, spiega la delibera comunale approvata: prevede il salario minimo per tutti gli appalti e le concessioni comunali ...notizie

Salario minimo, il sindaco di Bacoli dà l'ok alla misura: varrà anche per stagionali e bagnini - Al via la delibera comunale approvata e che prevede il salario minimo per tutti gli appalti e le concessioni comunali che riguardano il comune flegreo. «Spesso la politica romana si ...leggo

Bacoli vara il salario minimo: 9 euro l’ora - “Spesso la politica romana si arena nelle chiacchiere e non agisce concretamente, abbandonando i Comuni. Per questo abbiamo deciso di fissare la paga minima per chi prende appalti del Comune, nessuno ...ildenaro