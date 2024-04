Back to Black | Sam Taylor-Johnson risponde alle critiche | Non volevo una sosia di Amy Winehouse

(Di lunedì 8 aprile 2024) La regista del biopic sulla cantante ha spiegato la scelta di non affidarsi ad un'attrice identica alla star. Una delle principaliavanzate al trailer dito, film biografico sulla vita di Amy, è relativa alla poca somiglianza dell'attrice protagonista Marisa Abela con la cantante, tragicamente scomparsa il 23 luglio 2011. Sam, regista del film, ha spiegato il motivo che l'ha portata a non scegliere una copia identica di:"C'erano molte brillanti imitatrici e gente che le somigliava o che parlavano come lei. Ma Marisa si è presentata da se stessa, è stata l'unica nel processo di casting che non ha cercato in alcun modo di somigliarle con orecchini eyeliner o altro". Il mancato …

