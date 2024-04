Azzannata da un cane | è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoda uncorso, è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Moscati” di Avellino. I fatti a Grottaminarda, dove una donna di 53 anni, che svolge lavori domestici presso una famiglia del posto, è stata aggredita poco dopo essere entrata in casa da uno dei due cani presenti. Ha riportato gravi ferite in diverse parti del corpo e perso molto sangue. Soccorsa tempestivamente dal padrone di casa, è stata trasportata in ospedale ad Avellino dove ha subito due interventi chirurgici in ortopedia e cardiochirurgia. La donna è in. D’intesa con il sindaco, Marcantonio Spera, i carabinieri hanno disposto la quarantena per il, trasferito presso un centro veterinario della Asl di ...