Azpilicueta | «Voglio vincere la Champions con l’Atletico»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 aprile 2024), difensore delMadrid, ha parlato ad As e ha detto chiaramente quale vuole essere l’obiettivo in, difensore delMadrid, ha parlato ad As e ha detto chiaramente quale vuole essere l’obiettivo in. Le sue dichiarazioni:– «E’ chiaro che ho avuto la gioia di poterlaLeague. Al