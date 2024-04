Autostrade | Tomasi | “Chiedo scusa ai familiari delle vittime del Ponte Morandi”

Chiedere scusa: non è facile e quando c'è di mezzo un dolore enorme come quello che provano i parenti delle 43 vittime di Ponte Morandi potrebbe sembrare inutile. Ma Roberto Tomasi , ad di Aspi, ... (gazzettadelsud)

Crollo di ponte Morandi, Tomasi (Aspi): “Chiedo scusa per quanto è successo. Certamente non c’è una giustificazione” - Cosi' Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, rivolgendosi ai familiari delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi, al termine della trasmissione "Terrazza incontra", su ...ilsecoloxix