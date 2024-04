(Di lunedì 8 aprile 2024) Si ricorda che nella fascia oraria diurna, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciatole in direzione del capoluogo fiorentino, il transito continuerà ad essere garantito su entrambe le corsie di marcia a larghezza ridotta L'articolo proviene da Firenze Post.

Nella fascia oraria diurna, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciato Autostrada le, in direzione del capoluogo fiorentino, il transito continuerà ad essere garantito su entrambe le ... (firenzepost)

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie L'articolo Autostrada A1, Panoramica : chiusure dei tratti con allacciamento Direttissima proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Autostrada A1 Direttissima: aggiornamento programma chiusure per lavori alle gallerie Buttoli e Largnano - Si ricorda che nella fascia oraria diurna, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciato Autostradale in direzione del capoluogo fiorentino, il transito continuerà ad essere garantito su ent ...firenzepost

Coldiretti, manifestazione degli agricoltori al Brennero - “Il Brennero è un luogo-simbolo per il passaggio dei falsi prodotti made in Italy che invadono il nostro mercato ed è da qui che rilanciamo la nostra battaglia sulla trasparenza dell'origine in ...tg24.sky

Milano-Cortina 2026: partenza oggi dei lavori dello Ski Stadium di Bormio, prima opera al via in territorio Lombardo - (mi-lorenteggio.com) Bormio (So), 8 aprile 2024. Avvio dei lavori, nella giornata odierna, dell’intervento di realizzazione dello Ski Stadium di Bormio, il nuovo “cuore” di arrivo della Pista Stelvio.mi-lorenteggio