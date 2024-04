Aukus si allarga | Tokyo attendista in pole position

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tra poche ore, Stati Uniti, Australia e Regno Unito annunceranno i talks politici, diplomatici e tecnici riguardo alla cosiddetta “Pillar 2” dell’alleanza a tre nota come. Si tratta della porzione di collaborazione che riguarderà non solo l’obiettivo principale dell’intesa tra i tre alleati – la fornitura di sottomarini nucleari all’Australia – ma tematiche altamente strategiche come il dominio ipersonico e le nuove tecnologie. Nella fase Pillar 2 il progetto è diread altri partner e il pensiero corre rapidamente a Giappone e Filippine – con i cui leader Joe Biden si vedrà nei prossimi giorni per fare un punto generale sul Mar Cinese e sulle azioni sempre più aggressive della Cina. Quello ospitato a Washington sarà un incontro storico, dopo le altrettanto più uniche che rare esercitazioni a tre di domenica, alla ...