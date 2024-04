Atterraggio da paura sul volo Venezia-Dublino | l’aereo sbanda sulla spinta ed è costretto a prendere quota – Video

(Di lunedì 8 aprile 2024) Momenti disuldella Aer Lingus partito dae atterrato a. Come si vede nel, durante la fase d’il velisi è girato a pochi metri dalla pista e i piloti, con grande abilità, hanno guadagnato di nuovoper tentare un secondo. La causa di tutto è la tempesta Kathleen, che sta portando in Irlanda raffiche di oltre 90 chilometri orari. Il, alla fine, è stato dirottato sull’aeroporto di Manchester.Youtube/Eu Plane Spotters L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Boeing 737 della Southwest Airlines perde la copertura del motore, costretto a un Atterraggio d'emergenza: non è il primo caso - paura per i 135 passeggeri di un Boeing 737 della Southwest Airlines, costretto a tornare a terra poco dopo il decollo, in seguito alla perdita della copertura di uno dei motori. Il ...ilgazzettino

Campionato di calcio Eurolawyers 2024, l’Asd Palermo Forense è campione d’Europa - L’Asd Palermo Forense, squadra palermitana di avvocati nata nel 2014, si è laureata campione d’Europa agli Eurolawyers 2024 di Palma di Maiorca nella categoria Master. La squadra capitanata dal notai ...mondopalermo

Vento in pista: l’Atterraggio da brivido visto dalla cabina di pilotaggio - Un aereo della compagnia Aer Lingus partito da Venezia è stato travolto dalla tempesta Kathleen con venti a 90 chilometri all’ora che in queste ore si sta… Leggi ...informazione