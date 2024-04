Attacco a Zaporizhzhia | danni all’involucro del reattore L’Aiea | “Si rischia un grave incidente nucleare”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’involucro deldella centraledi, nel sud dell’Ucraina, è stato danneggiato da uncon droni. A renderlo noto è stato il il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, parlando di “attacchi sconsiderati, che aumentano significativamente il rischio di une devono cessare immediatamente”. Subito dopo gli attacchi, avvenuti ieri, la Russia ha accusato l’Ucraina. Una versione ribadita oggi dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e nettamente smentita da Kiev. “L’Ucraina non è coinvolta in alcuna provocazione armata sul territorio della centraleoccupata illegalmente”, ha detto il portavoce dell’agenzia di intelligence ...