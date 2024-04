Attacchi russi a Zaporizhzhia | AIEA avverte | rischio nucleare

(Di lunedì 8 aprile 2024) La centralediè stata presa di mira da "sconsiderati", secondo il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (), Rafael Grossi. Gli, avvenuti ieri, rappresentano una grave minaccia alla sicurezza. L'ha confermato almeno trediretti alle principali strutture di contenimento dei reattori. Questo è il primo caso del genere dal novembre 2022, quando sono stati stabiliti i principi per evitare incidenti nucleari. Glihanno causato tre vittime e tre feriti, secondo il governatore della regione di, Ivan Federov. L'ha precisato che glidi droni hanno danneggiato ...

Tre persone sono state uccise in Attacchi lanciati dalle forze russe la notte scorsa nella regione di Zaporizhzhia , nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto sui sociali media il governatore della ... (quotidiano)

Tre persone sono state uccise e altrettante sono rimaste ferite in attacchi lanciati dalle forze russe la notte scorsa nella regione di Zaporizhzhia , nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto sui ... (gazzettadelsud)

La situazione in Ucraina continua a deteriorarsi con gli attacchi russi che si intensificano, portando a tragiche conseguenze. Recentemente, tre persone sono state uccise in seguito ai bombardamenti ... (thesocialpost)

Rischio incidente nucleare a Zaporizhzhia, il direttore dell’Aiea: «È una grave escalation» - Il rischio di un incidente nucleare in Ucraina non è mai stato così alto. A far tornare il pericolo è stato l’attacco compiuto dall’esercito russo con dei droni militari lanciati contro l’area che ...editorialedomani

UCRAINA, SI RISCHIA - Scambio di accuse per l’attacco di droni avvenuto ieri su alcune strutture della centrale nucleare di Zaporizhia (ZNPP), in mano alle forze di Mosca. I russi parlano di un’azione compiuta dall’esercit ...9colonne

Attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Colpito il reattore n.6 - L’agenzia russa Rosatom e l’Aiea hanno fatto sapere che tre impatti hanno colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia nella giornata di domenica 7 aprile.lifegate