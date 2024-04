ATP Roma | svelata l’entry list del tabellone principale 7 azzurri già certi di un posto nel main draw

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) È statamaschile provvisoria degli Internazionali d’Italia 2024, quinto Masters 1000 della stagione e ultimo grande appuntamento in vista del Roland Garros. Si preannuncia un’edizione numero 81 davvero speciale per il tennis italiano, che vive uno dei momenti migliori della sua storia e può sognare in grande verso il torneono. Riflettori puntati ovviamente su Jannik Sinner, campione in carica degli Australian Open e numero 2 del ranking mondiale, che andrà a caccia del colpaccio davanti al pubblico azzurro del Foro Italico. Oltre all’altoatesino, sono giàdi unnelanche Lorenzo Musetti (24), Matteo Arnaldi (38), Lorenzo Sonego (57), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (64) e Luca Nardi ...