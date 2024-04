ATP Montecarlo | chi affronteranno Sinner Sonego in doppio | il tabellone degli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Inizierà quest’oggi il percorso in coppia di Jannike Lorenzonel torneo didel Masters1000 di. Il duo che si è esaltato nelle giornate di Malaga, dando un contributo fondamentale alla conquista della Coppa Davis 2023, si ricompone. Sulla terra rossa del Principato l’altoatesino e il piemontese saranno impegnati contro i belgi Gille / Vliegen e da capire sarà sicuramente la condizione di. Il 22enne pusterese, reduce dalla grande avventura negli States, ha lavorato alacremente per adattarsi al cambio di superficie. Non semplice passare dal cemento al mattone tritato e scopriremo già da questo incontro quale sarà il suo livello. Nello stesso tempo,spera di trovare un riscatto dopo i problemi avuti nelle ultime apparizioni, considerata ...