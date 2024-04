ATP Montecarlo 2024 oggi in tv | ordine di gioco 8 aprile | programma | streaming | italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo l’antipasto di ieri, il Masters 1000 difa davvero capolino nel mondo tennistico. Nel Principato sono tanti i temi che accompagnano il primo dei grandi tornei sulla terra rossa, nel quale l’anno scorso s’impose il russo Andrey Rublev. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti di ieri su Taylor Fritz, sono altri due gli azzurri che debuttano in tabellone principale. Luca Nardi, entrato con ambizioni più importanti rispetto a quelle del 2023, trova il canadese Felix Auger-Aliassime, che qualche problema di fiducia nei propri mezzi ce l’ha ancora e in maniera piuttosto palese. Suldei Principi, invece, per Matteo Arnaldi ci sarà l’indiano Sumit Nagal, che si è già fatto conoscere come figura non da sottovalutare nei tornei sul rosso. Curiosità per il doppio Sinner/Sonego al debutto (che, va detto, non è semplice). ATP ...