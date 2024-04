ATP Montecarlo 2024 | Luca Nardi si arrende in due set ad Auger-Aliassime

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Forse stanco dal cammino nelle qualificazioni,cede immediatamente al primo turno del Masters 1000 dial canadese Felix. Il numero 35 del mondo si è imposto agevolmente in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Sarà dunquead affrontare Carlos Alcaraz nel secondo turno. Una partita nella qualenon è mai riuscito a trovare ritmo, soffrendo tantissimo nei suoi turni di servizio. L’azzurro ha ottenuto il 59% dei punti quando ha servito la prima contro l’88% del canadese.ha offerto una delle sue migliori versioni dell’ultimo periodo, chiudendo con 21 vincenti contro i 5 dell’azzurro. Le difficoltà per ...