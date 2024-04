ATP Montecarlo 2024 | Carlos Alcaraz | solo precauzioni in allenamento prima del debutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si ridimensiona l’allarme per, con il murciano, numero 3 del mondo, che non scenderà in campo in ogni casodi mercoledì. La sostanza delle cose è: sì, il problema dell’avambraccio esiste, ma non è di quella gravità paventata nelle ore domenicali. Così racconta la situazione il direttore di Puntodebreak, il punto di riferimento tennistico per la Spagna, José Moron: “Vi racconto lo stato die del suo avambraccio. Ho letto stamattina alcuni media parlare di gravità, o addirittura che potesse ritirarsi dal torneo. Quello che so è che è tutto precauzionale. Certo, ha fastidio, ma per questo non vanno a forzare in. Debutterà mercoledì e ci sarà senza problemi“. ATP, ...