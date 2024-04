ATP Montecarlo 2024 | avanti Fils | Tsitsipas e Dimitrov | fuori gli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si è concluso il lunedì del Masters 1000 di, il terzo dell’anno nonché primo sulla terra rossa, parte iniziale di una stagione destinata a smuovere più che mai parecchie passioni. Dalle parti del Principato si sono giocati numerosissimi primi turni, in attesa di una giornata, quella di domani, che è fortemente minacciata dalla pioggia. L’Italia non riesce propriamente a festeggiare, viste le sconfitte di Luca Nardi prima e di Matteo Arnaldi poi, rispettivamente contro un buon Felix Auger-Aliassime (e per il canadese ora ci sarà Carlos Alcaraz) e l’indiano Sumit Nagal, che entra nella storia da primo giocatore del suo Paese a passare un turno in un 1000 sul mattone tritato. ATP, un falloso Arnaldi viene rimontato ed eliminato da Nagal Chi festeggia è il contingente francese, con due vittorie e una sconfitta. I due successi ...