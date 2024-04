Atp Monte Carlo | i pronostici di lunedì 8 aprile | in campo due italiani

(Di lunedì 8 aprile 2024) Atp, Nardi e Arnaldi vanno a caccia di un pass per il secondo turno. Inanche il due volte vincitore del torneo Tsitsipas:. Come ogni anno tocca al prestigioso Masters 1000 dialzare il sipario sulla stagione “rossa”. Sì, in realtà si è già iniziato a giocare sul mattone tritato nella settimana appena trascorsa ma è nel Principato che, come da tradizione, si comincia a fare sul serio. – IlVeggente.it (Ansa)In attesa di vedere all’opera Matteo Berrettini (fresco di titolo a Marrakech, in Marocco) e di Jannik Sinner, nel day 2 del torneo monegasco scendono inben due, Luca Nardi e Matteo Arnaldi. Il primo, ormai stabile tra i primi 80 del ranking Atp, se la vedrà con il canadese Felix ...

