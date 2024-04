Atletica | Antonella Palmisano a Podebrady chiude terza con il terzo tempo della carriera

(Di lunedì 8 aprile 2024) Continuano le prestazioni di altissimo livello per gli atleti e le atlete azzurri che si preparano in vista di un’estate fitta di impegni. Questa volta la grande gara l’ha fattanella 20Km di marcia diin cui ha chiuso con ildi 1h27:27. Un ottimo crono che le ha consentito dire alposto, dietro Kimberly Garcia Leon e Glenda Morejon, oltre che con ilsua. Dopo aver rotto le righe, Leon ha preso il largo e l’azzurra ha cominciato una lotta con la Morejon per il secondo posto, poi vinta dall’ecuadoregna.: “Ora dobbiamo continuare a crescere piano piano e trovare quella ...

