Atalanta subito al lavoro dopo il ko a Cagliari | la Dea si prepara alla sfida con il Liverpool

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Ora dobbiamorialzare la testa e pensare solo al”. All’indomani della sconfitta per 2-1 ail tecnico dell’Gian Piero Gasperini harimesso alla sua squadra con una seduta di allenamento al centro sportivo di Zingonia:di scarico per chi ha giocato ieri in Sardegna ecompleto per chi non ha giocato o è entrato nel finale. A spronare il gruppo a ripartireè stato invece il 24enne centrocampista brasiliano Josè Ederson. Che in un’intervista rilasciata al sito ufficiale nerazzurro non ha girato intorno ai discorsi, ammettendo la brutta prestazione offertaUnipol Domus domenica pomeriggio. “Nessuno si aspettava questa sconfitta, purtroppo ...