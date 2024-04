Atalanta | Ederson | “Dobbiamo avere forza mentale In Europa League …”

L’Atalanta sta blindando il suo futuro. Giocando come sempre d’anticipo. Anche con il brasiliano Ederson , prolungando il suo contratto, in scadenza nel 2026, di almeno un’altra stagione con ... (sport.quotidiano)

Atalanta subito al lavoro dopo il ko a Cagliari: la Dea si prepara alla sfida con il Liverpool - Il centrocampista Ederson sprona la squadra: “Ora dobbiamo subito rialzare la testa e sappiamo che sarà una partita difficile” ...ilgiorno

Torna per la Finale di Europa League: Atalanta completamente in lacrime | Si ferma nel mese più importante - Le brutte notizie non sono finite per l’Atalanta, battuta a Firenze nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.calcioinpillole

Ederson: «Mancata forza mentale a questa Atalanta» - Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato così della sconfitta contro il Cagliari di ieri sera: tra mancanze e voglia di riscatto Il centrocampista brasiliano Ederson ha parlato nel post part ...calcionews24