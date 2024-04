Asstra | a Roma convegno con focus su lavoro | transizione energetica e Ai

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Rafforzare il servizio di Tpl per consentire alle imprese del settore di affermarsi come driver per innovazione, sviluppo socioeconomico e occupazionale nei territori in cui operano Si svolgerà ail 15 e 16 aprile presso l’Hotel NH di Via dei Gracchi 324, il XVIIINazionale. La manifestazione - si sottolinea in una