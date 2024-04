ASL Caserta | “Sanità e digitalizzazione | buone prassi per eccellere” | la presentazione giovedì 11 aprile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). L’Asl diha avviato un processo innovativo unico nel suo genere che ridisegna le modalità di lavoro e gli effetti sugli utenti. Aziende leader del settore dell’innovazione e dell’ICT come Oracle, KPMG, Fastweb e Healthy Reply stanno realizzando per l’Asl diapplicazioni innovative ad hoc. Ha preso il via un percorso di cambiamento che consente di dare una marcia in più allaCampana e che investe tre linee principali di intervento: la Data Analytics e Controllo di Gestione; la valutazione delle Performance; la Pianificazione e il Budget. Contemporaneamente si sta operando per rafforzare anche la sicurezza Informatica incrementando il livello generale di resilienza dell’Amministrazione secondo il paradigma di Cybersecurity indicato dal NIST e dunque garantendo la protezione del patrimonio ...