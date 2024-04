Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 7 aprile 2024

(Di lunedì 8 aprile 2024)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata della fiction Makari ha totalizzato 2601 spettatori (15,97% di share); su Canale5 la puntata del programma Lo Show dei Record si è portato a casa 2159 spettatori (share 15,88%). Su Italia1 il film Jurassic World ha ottenuto in media 969 spettatori (6,21%); su Rai2 l’episodio di 9-1-1 ha totalizzato 862 spettatori (4,47%) e quello di 9-1-1 Lone Star 891 (5,03%), mentre su Rai3 la puntata del programma Indovina chi viene a cena ha interessato 1109 spettatori (6,29%), con anteprima a 755 (3,89%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e ...

I dati Auditel per i programmi di domenica 7 aprile 2024 sugli Ascolti tv: Màkari davanti a Lo Show dei Record e Fabio Fazio, che con Che tempo che non centra il podio (notizie.virgilio)

Bene Rai Uno Nella serata di ieri, domenica 7 aprile 2024 , su Rai Uno la fiction Makari, in replica, porta a casa 2.601.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ottiene un ... (361magazine)

Serena Bortone e il programma "Oggi è un altro giorno" chiuso dalla Rai: la versione della giornalista - La conduttrice Serena Bortone ha parlato della chiusura del suo programma su Rai1 "Oggi è un altro giorno" e del nuovo corso dell'emittente pubblica ...notizie.virgilio

Terra amara, la soap perde Ascolti di domenica pomeriggio: via mezzo milione di spettatori - Domenica 7 aprile l'appuntamento con la soap ha registrato circa 2,6 milioni di spettatori contro i 3,2 milioni dell'ultimo serale ...it.blastingnews

Ascolti Domenica In: testa a testa con le soap ma Terra Amara ha la meglio - Ancora una domenica quella di ieri, 7 aprile 2024, in cui a sfidarsi sono stati Domenica In e le soap di Canale5, nello specifico Beautiful e Terra Amara, ...lanostratv