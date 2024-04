Artigiani e Piccole Imprese | intesa Fismic-Confartigianato

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata firmato questa mattina presso la sede Fismc di Avellino il protocollo d’per la difesa del mondo industriale dellee medie aziende e dell’artigianato della provincia di Avellino. Ettore Mocella e Giuseppe Zaolino (/Confsal) scommettono sul rilancio delle microe su una collaborazione fattiva per rappresentare al meglio lavoratori esottovalutate e trascurate dalla politica. “Lavoratori e datori di lavoro – dichiarano Zaolino e Mocella -,possono unire le forze per ridare dignità e rappresentanza ad un mondo che soffre tra l’indifferenza della politica e la burocrazia che limita la crescita e lo sviluppo delle micro”. Nei prossimi mesi saranno sviluppati progetti di ...

La Lombardia supporta le botteghe storiche con 5,1 milioni - Per supportare le attività storiche, ovvero negozi, locali e botteghe artigiane la cui attività dura da un periodo non inferiore a 40 anni, Regione Lombardia ha stanziato 5,1 milioni di euro attravers ...ansa

ECONOMIA, ASSESSORE GUIDESI: APRE IL BANDO REGIONALE DA OLTRE 5,1 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ STORICHE - DOMANDE FINO AL 31 MAGGIO 2024 (mi-lorenteggio.com) Milano, 08 aprile 2024. Regione Lombardia mette in campo 5.186.393 euro per supportare le attività storiche, ovvero negozi, locali e botteghe artigi ...mi-lorenteggio

Oltre 5,1 milioni di euro per le attività storiche lombarde - Il sostegno è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte nell'apposito elenco regionale che attuano investimenti per restauro ed innovazione.quibrescia