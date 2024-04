Arsenal-Bayern Monaco | probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gara di andata dei quarti di finale di Champions League martedì alle 21 a Londra tra. I gunners sono primi in classifica in Premier League e puntano ad un finale di stagione da incorniciare. Più difficile il periodo dei tedeschi che hanno ormai abdicato al trono di...

“Dobbiamo fare una prestazione all’altezza dei quarti di finale di Champions League. Vietato staccare come in campionato, dove ci è mancata la fame e meritiamo i punti di ritardo dal Bayer ... (sportface)

Bayern, Tuchel: "L'Arsenal è la miglior squadra della Premier League" - L'allenatore dei bavaresi ha esordito parlando del valore degli avversari: "L'Arsenal è attualmente la migliore squadra della Premier League, tutte le statistiche lo dimostrano. Sono assolutamente in ...gianlucadimarzio

Bayern in picchiata, ma Tuchel non andrà via prima - "Non so cosa dovrebbe succedere perché non rimanga in panchina fino alla fine della stagione", ha detto il dirigente ai giornalisti prima di volare a Londra, dove mercoledì il Bayern affronterà ...ansa

