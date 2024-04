Arsenal-Bayern Monaco in tv | canale | orario e streaming andata quarti Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alle 21:00 di martedì 9 aprilescenderanno in campo in occasione dell’deidi finale di. Battendo ed eliminando il Porto, i Gunners hanno sfatato il tabù degli ottavi di finale e hanno raggiunto iper la prima volta dal 2010. Ora gli uomini di Arteta si trovano ad affrontare la squadra che ha eliminato i londinesi in quella stessa edizione. Ilha vinto sette delle dodici incroci contro l’e cercano un risultato positivo in questo primo confronto, in vista del ritorno all’Allianz Arena. La squadra di Tuchel è in difficoltà in campionato e si aggrappa allaper tenere vive le ...