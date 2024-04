Arsenal | Arteta | “Bayern squadra vincente | ho imparato tanto da Tuchel”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions League contro ilMonaco, il tecnico dell’Mikelha presentato la gara: “E’ qui che vogliamo essere, perciò ciò godiamo questo momento. Siamo in lotta per la Premier League e siamo in una buona posizione in Champions League. Ci aspetta un grande compito contro una delle squadre europee più vincenti, ma vogliamo superare l’ostacolo“. A proposito dei bavaresi, invece: “Sono un top team. Inoltre sono un grande estimatore die del modo in cui le sue squadre sono organizzate: hoda lui. Noi però ci siamo preparati bene e, se riusciremo a partire la gara dove vogliamo, avremo chance di vincere“. In conferenza con il tecnico spagnolo era presente anche Gabriel Jesus, che ...