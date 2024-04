Arriva il Def | ma Giorgetti e Meloni ci presenteranno un guscio vuoto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ora è tutto più chiaro. Ora, finalmente, si capisce cosa intendesse dire il 3 aprile il ministro dell’Economia, Giancarlo, quando ha aveva annunciato che il Documento di economia e finanza avrebbe avuto “una conformazione leggermente diversa rispetto al passato, sicuramente più leggera” e “un contenuto assai asciutto”. È a quanto alla vigilia del Consiglio dei ministri, lunedì, ha fatto riferimento seppur in maniera, come al suo solito, sibillina. Il Def, ha spiegato il numero uno di via XX Settembre, “risponde alla situazione di cambiamento delle regole europee. Non ci sono ancora le istruzioni della nuova governance, quando ci saranno – abbiamo deciso a livello europeo intorno all’estate – faremo il piano strutturale come richiesto da queste nuove regolamentazioni che abbiamo assunto”. Alla vigilia della presentazione del Def...