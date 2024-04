Arrestato a Roma il terrorista dell’IsiIlkhomi Sayarakhmonzod | era ricercato da anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Fermato dai poliziotti della Digos prima che potesse prendere un trenino per spostarsi dall’aeroporto di Fiumicino a. Così è finita la fuga di Ilkhomia, 32enne originario del Tagikistan, tra i miliziani arruolatisi nelle fila dello stato islamico. Al momento del fermo aveva con sé una valigia contenente, tra le altre cose, 2.000 euro in contanti. Nel 2014 era andato in Siria per combattere contro le forze governative del presidente al-Assad e risulta ancora oggi un membro attivo dell’Isis: sulla sua testa, non a caso, pendeva una taglia per terrorismo islamico. Negliaera riuscito a evitare la cattura grazie a numerosi alias, con nazionalità e date di nascita diverse, in particolare degli stati Uzbekistan, Kirghizistan e Ukraina. La polizia di frontiera per un mese ha monitorato ...