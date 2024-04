Arrampicata sportiva | qualificazioni CdM Boulder | Camilla Moroni vola in semifinale a Keqiao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arrivano buone notizie dallo Shaoxing Yangshan Climbing Center di, in Cina, dove sono andate in scena le qualifiche femminili della prima tappa di Coppa del Mondosi è infatti qualificata per la(in programma martedì mattina alle 6 italiane), chiudendo in 15^ posizione una gara con 4 top, 5 zone, 11 e 7 tentativi. Niente da fare invece per le altre due azzurre impegnate: Laura Rogora non è andata oltre il 23° posto con 3 top, 5 zone, 6 e 8 tentativi; 29^ piazza invece per Giorgia Tesio con 2 top, 4 zone, 5 e 8 tentativi. L’atleta da battere si conferma la slovena Janja Garnbret: per lei percorso netto, così come per la giapponese Miho Nonaka e per l’australiana Oceania Mackenzie. SportFace.