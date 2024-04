Arrampica sportiva | va in archivio la tappa di Coppa Europa Boulder giovanile a Curno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si è conclusa nel fine settimana presso il centro dita Orobia Climbing dila primadelladita. 420 atleti provenienti da tuttahanno affrontato qualifiche e fasi finali della competizione continentale di, specialità senza corda e imbragatura. Buone notizie dalla competizione Under 18, con 3 italiani finalisti su 10. Il successo è andato al tedesco Trandafir, Il mantovano Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team) si è classificato 6° con 3 top, 4 zone 7 e 5 tentativi, il piemontese Matteo Reusa (Kuota 8.10) si è piazzato all’8° posto e l’abruzzese Francesco Marchionni (Gollum Climbing Academy) al 9°. Nella gara Under ...

