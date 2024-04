Arnaldi-Nagal oggi in tv | orario | canale e diretta streaming primo turno Masters 1000 Montecarlo 2024

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le indicazioni per seguire inla sfida tra Matteoe Sumit, valevole per ildel tabellone deldi. L’azzurro avrebbe dovuto esordire contro Emil Ruusuvuori, ma in virtù del ritiro del finlandese se la vedrà contro il qualificato, che nel tabellone cadetto ha sconfitto il nostro Cobolli e poi Diaz Acosta. Impegno particolarmente ostico per, che partirà sicuramente favorito pur essendo il suo esordio stagione sulla terra battuta ma non dovrà sottovalutare l’indiano, il quale sta attraversando il miglior momento della sua carriera. Non ci sono precedenti tra i due. SEGUI LATABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

Sumit Nagal forse non è ancora molto conosciuto ma è sicuramente in ottima forma. E’ riuscito a entrare nei primi 100 del Ranking ATP dopo la vittoria del titolo nel Challenger sui campi in cemento ... (infobetting)

Atp Monte-Carlo - Day 2: Nardi debutta sul Centrale. In campo Sinner e Sonego - In attesa dei Big che scenderanno in campo al secondo turno c'è tanta Italia nel secondo giorno dei match validi per il Masters 1000 di Monte-Carlo. L'ingresso nella Top 100, la vittoria su Djokovic e ...tennisworlditalia

ATP Montecarlo, programma lunedì 8 aprile: alle 11 Nardi con Auger-Aliassime, a pranzo Arnaldi. Sinner in doppio con Sonego - Matteo sfida l’indiano Nagal, Musetti gioca in doppio con Jarry. In campo anche Dimitrov, Tsitsipas e Khachanov ...ubitennis

Definito il lucky loser che affronterà Arnaldi a Montecarlo: ha dato un dispiacere a Cobolli… - Matteo Arnaldi, dopo il forfait del finlandese Emil Ruusuvuori a tabellone compilato, era in attesa di conoscere il nome del proprio avversario nel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, che ...oasport