Arkema trova la giusta alchimia tra produttività e orario di lavoro

(Di lunedì 8 aprile 2024) C’È UN’AZIENDA in cui è possibile rimanere in smart working fino a 52 giorni all’anno, organizzandosi in piena libertà. Si tratta di, filiale italiana del colosso francese leader nella chimica di specialità. Anche al mattino l’ingresso in azienda è flessibile. Il compleanno lo si può festeggiare lontano dalla scrivania, perché il Gruppo regala una giornata di permesso retribuito. E c’è anche un benefit di “sostanza“ come l’assicurazione sanitaria per tutti i 307 dipendenti, distribuiti fra la sede legale di Milano, dove sino gli uffici, e i 4 stabilimenti chimici – a Spinetta Marengo, alle porte di Alessandria, ex impianto Montedison, a Gissi, in provincia di Chieti, Boretto (Reggio Emilia) e Anagni (Frosinone). Sono tante le misure previste dalla Carta del Benessere, "uno strumento per creare le migliori condizioni lavorative elaborato ...