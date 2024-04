Arezzo | una notte per cuori forti A Lucca è già una sfida playoff Indiani | Partita fondamentale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Andrea Lorentini"E’ unaimportantissima per la nostra classifica finale. Se vinciamo elimineremo una diretta concorrente, in caso contrario ci tornerebbe sotto complicando il nostro cammino". Paolosintetizza con poche parole, chiare e dirette, la valenza del derby contro la Lucchese di questa sera. L’è chiamato a riscattare la sconfitta, piena zeppa di rimpianti, contro la Juve Next Gen per riprendere la corsarappresenta un croceviae decisivo sulla strada per una piazzamento nella prime dieci che vale un posto per gli spareggi per la B. Al Porta Elisa gli amaranto giocano uno scontro diretto che può indirizzare in maniera decisiva l’ultimo mese di campionato. Laai rossoneri degli ...