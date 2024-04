Ardea è una discarica abusiva | e i vigili sono a corto di personale

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 –invasa da rifiuti domestici, come ormai da tempo segnalano diverse associazioni e gruppi di persone su Facebook. Un problema di cui ormai tuttia conoscenza, compresa la polizia municipale. La quale, però, può farci poco: stando a quanto dicono i, la carenza dinon permette controlli più estesi. Basti pensare che non c’è nemmeno il comandante titolare, una mancanza a cui per ora sopperisce una vice. Insomma, ipochi e non posfare tutto. Di questa mancanza istituzionale se ne approfittano gli scaricatori abusivi, come dimostra questa storia di pochi giorni fa. Venerdì pomeriggio, infatti, alcuni cittadini hanno inviato delle foto di persone che, con dei bambini, scaricavano dalla loro ...

Dalle 5 di stamani, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati nello spegnimento di un Incendio divampato all’interno di una discarica abusiva di pneumatici in via Montagnano, ad Ardea. Sul posto tre ... (ilfattoquotidiano)

Era ancora buio questa mattina, intorno alle 5, quando un vasto incendio è divampato in una discarica abusiva di circa 5mila metri quadrati ad Ardea , in provincia di Roma (ilgiornale)

Nel giorno in cui il maxi rogo scoppiato ad Ardea , a Montagnano, desta più di un allarme (ad andare a fuoco circa 1 ettaro di terreno pieno zeppo di pneumatici) tanti altri siti, magari più piccoli ... (ilcorrieredellacitta)

Incendio ad Ardea, nube tossica visibile da Roma: allerta diossina. «Attenzione a quello che mangiate» - È di circa 5mila metri quadrati l'area della discarica abusiva nella quale, nella notte ad Ardea, è divampato un incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo ...ilmessaggero

Scoppia un incendio in una discarica abusiva ad Ardea, vicino Roma. La Procura avvia un'indagine - Non è esclusa la pista dolosa. L'allerta ai cittadini dei sindaci dei comuni interessati: "Tenete chiuse le finestre". L'allarme del Sima: "Attenzione alla diossina, rischi per la salute umana, essend ...rainews

Incendio in una discarica abusiva di pneumatici ad Ardea. Il Comune: “Tenete le finestre chiuse”. Il video dal drone - Dalle 5 di stamani, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati nello spegnimento di un incendio divampato all’interno di una discarica abusiva di pneumatici in via Montagnano, ad Ardea. Sul posto tre s ...ilfattoquotidiano