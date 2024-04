Ardea | discarica abusiva in fiamme | nube nera a sud di Roma e lungo il litorale Il Comune | “Tenete chiuse le finestre”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)), 8 aprile 2024 – Vasto incendio in unaad, alle porte di, e una grandeè ben visibile a sud della città eilno. Lesono divampate nella notte, intorno alle 5 in via Montagnano, in un’area di circa 5mila metri quadrati dove sono presenti principalmente pneumatici e altri rifiuti di vario genere. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, con carabinieri e personale del 118 e dell'Arpa, e le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Ancora da chiarire le cause del rogo. Le indagini Sulle cause dell’incendio indagano i militari della compagnia di Anzio. Secondo prime ...