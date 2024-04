Ardea – Azione | “L’insufficienza degli impianti | comporta un danno per l’ambiente ed i cittadini | urge andare avanti con il termovalorizzatore”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 aprile 2024) “diregolari per il trattamento dei rifiuti e l’assenza di sbocchi per il loro recuperonecessariamente il proliferare di discariche abusive. Comeabbiamo in più occasioni segnalato questa situdi pericolo, mettendo in evidenza i possibili rischi che oggi si sono puntualmente verificati. Sul territorio di Pomezia equesta non è l’unica discarica abusiva, ce ne sono tante e sono tutte una bomba a orologeria. C’è un pericolo reale pere la salute dei. Serve un intervento decisivo da parte delle istituzioni e soprattutto bisognacon il“. Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale di ...