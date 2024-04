Aras ?enol | chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi? Scopriamo le sue origini e la fidanzata

Dalla soap opera turca 'Terra amara' all'Isola dei Famosi 2024 il passo potrebbe sembrare decisamente lungo, ma così non è per Aras Senol , che è uno dei concorrenti del surviving show condotto da ... (quotidiano)

Aras ?enol sta per sbarcare in Honduras. Chi è il concorrente de l’isola dei famosi 2024, che sta per giungere al reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria? In attesa di vederlo ... (superguidatv)