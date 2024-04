Apple cambia idea | su App store arrivano gli emulatori per giocare ai vecchi videogames

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gli appassionati di videogiochi classici possono ora rivivere i loro titoli preferiti direttamente sui loro dispositivi iOS, grazie a un significativomento nelle politiche diriguardo aglisull'App. Fino a poco tempo fa, gli, software che permettono dia giochi di console su dispositivi non originali, erano esclusi dall'Appa causa delle rigide linee guida diche limitavano la distribuzione di tali applicazioni. Tuttavia, un recente aggiornamento ha aperto le porte aglidi giochi retrò, consentendo agli sviluppatori di creare e offrire queste app senza incorrere in violazioni delle politiche di. Questomento ...

